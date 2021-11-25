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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
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Lefkoşa'da bu sabah yaşanan zincirleme kaza ucuz atlatıldı. 
Kaza saat 07.15 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin kaldırıma çarpması sonucu yaşandı. Kaza sonucu 4 araç hasar görürken yaralanan olmadı. 
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