Girne’de kazanan DAÜ

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Deniz Orhunöz, Sena Özşen, Ahmet Enes Güngördü
ASB: Nuray, Gülüşan (14), SİMAY (4), Duygu (2), Hülya (5), Derya (3), Ceren (5), Aylin, Hatice (2), Ecem (26)
DAÜ: Rümeysa (36), Berfe (2), Eylül, Berna (13), Sıdıks (4), Sabrina (5), Melisa (15), Gül (5)
İlk periyot: 10-21
İlk yar: 26-43
Üçüncü periyot: 45-63
Extend Kadınlar Ligi 3.hafta kapanış maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini 82-61 yenerek ilk galibiyetini aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maça Doğu Akdeniz Üniversitesi etkili başladı ve devreyi 43-26 önde bitirdi. İkinci yarıda da etkili olan DAÜ maçı 82-61 kazandı. Maçta DAÜ adına Rümeysa 36 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.
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