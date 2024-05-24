Girne’de kazanan DAÜ

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Deniz Orhunöz, Sena Özşen, Ahmet Enes Güngördü

ASB: Nuray, Gülüşan (14), SİMAY (4), Duygu (2), Hülya (5), Derya (3), Ceren (5), Aylin, Hatice (2), Ecem (26)

DAÜ: Rümeysa (36), Berfe (2), Eylül, Berna (13), Sıdıks (4), Sabrina (5), Melisa (15), Gül (5)

İlk periyot: 10-21

İlk yar: 26-43

Üçüncü periyot: 45-63



Extend Kadınlar Ligi 3.hafta kapanış maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini 82-61 yenerek ilk galibiyetini aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maça Doğu Akdeniz Üniversitesi etkili başladı ve devreyi 43-26 önde bitirdi. İkinci yarıda da etkili olan DAÜ maçı 82-61 kazandı. Maçta DAÜ adına Rümeysa 36 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.