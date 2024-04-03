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Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü

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Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor
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Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 17. dakikasında Fenerbahçe, savunmacısı Djiku'nun golüyle1-0 öne geçti.

25. dakikada ise Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Mario Balotelli, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

51. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Edin Dzeko, kaleci Magomedaliyev'i mağlup ederek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncu Dusan Tadic'in 70. dakikada ceza sahası dışından attığı harika gollle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Konuk Adana Demirspor, 80. dakikada Yusuf Barasi'nin kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun, 85. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-2

Kalan sürede skor değişmedi ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 82'ye çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.

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