Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 17. dakikasında Fenerbahçe, savunmacısı Djiku'nun golüyle1-0 öne geçti.
25. dakikada ise Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Mario Balotelli, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
51. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Edin Dzeko, kaleci Magomedaliyev'i mağlup ederek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncu Dusan Tadic'in 70. dakikada ceza sahası dışından attığı harika gollle farkı 2'ye çıkardı: 3-1
Konuk Adana Demirspor, 80. dakikada Yusuf Barasi'nin kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.
Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun, 85. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-2
Kalan sürede skor değişmedi ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla ligde üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 82'ye çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.