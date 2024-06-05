Extend Erkekler Ligi’nde 8. Hafta liderlik kapışmasına sahne olacak

Extend Erkekler Ligi’nde 8.haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren lider Caesar Larnaka Gençler Birliği bu gece deplasmanda ikinci sırada yer alan Savoy Marmara’ya konuk olacak.
Maç Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. Ligin ilk devresinde oynanan maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği 57-51 kazanmıştı.
DAÜ’nün konuğu Levent
Extend Kadınlar Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesiş bu gece yenilgisiz lider Levent’I konuk edecek.
Ligde oynadığı maçların tümünü kazananLevent bu gece üçüncü sırada yer alan Doğu AKdeniz Üniversitesi ile Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda 19.00’da mücadele edecek.
U 16 Erkeklerde tek maç
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligine tek maçla devam edilecek.
Soyerspor ile Caesar Larnaka Gençler Birliği saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.