2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı

Başbakan Üstel: “16 milyar TL’lik proje desteği ve hibeyi içeren antlaşma, belki de tarihin en büyük protokolü”

Başbakan Ünal Üstel, bugün Ankara’da tarihi bir antlaşmaya daha imza attıklarını belirterek, yaklaşık 16 milyar TL’lik proje desteği ve hibeyi içeren TC-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Antlaşması’nın belki de tarihin en büyük protokolü olduğunu kaydetti.

Üstel, Türkiye-KKTC ilişkisinin, sadece finansal değil, aynı zamanda yaşamsal olduğuna işaret ederek, “KKTC’ye sağlanan proje desteklerinin yanında, Türkiye’nin, varlığıyla Kıbrıs Türk halkına sağladığı güven duygusu, içinde bulunduğumuz coğrafya da göz önüne alındığında, asla rakamlarla değerlendirilemez. O yüzden Anavatanımıza ve milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Anavatanı olmayanların, koruyucusu, garantörü olmayanların, içinde bulunduğumuz coğrafyada ne durama düştüklerini üzülerek görüyoruz” dedi.

KKTC ile Türkiye arasında 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya, Başbakanı Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza attı.

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra antlaşmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, karşılıklı, sevgi, saygı, güven ve kardeşlik duygularıyla birbirine sıkıca bağlı olduğunu kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Ortak tarihimizden, kökenimizden, kültürümüzden, dilimizden, dinimizden ve ortak manevi değerlerimizden kaynaklanan bu bağlar sarsılmazdır. Bu bağları her alanda daha da güçlendirmek, iki ülkenin ekonomik, sosyal, güvenlik ve dış politika alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Hükümete geldiğimiz günden beridir, biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve ilişkilerimizi her gün daha da ileri seviyeye taşıyoruz”

“Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma hedefimize daha da yaklaşıyoruz”

İmzaladıkları her protokolle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, her alanda içinde barındırdığı büyük potansiyeli ortaya çıkardıklarını kaydeden Üstel, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Üretimimizi artırıyoruz, ulaşım kapasitemizi artırıyoruz. Tüm alanlardaki alt yapı eksikliklerimizi gideriyoruz. Dünya ile kucaklaşmak için önemli adımlar attığımız bu dönemde, dünyaya hazır hale geliyoruz” dedi.

Geçmişte Türkiye hükümetlerinin protokol imzalarından sonra en büyük sıkıntısının Kıbrıs’ın istikrasız hükümetleri olduğunu söyleyen Üstel, bu istikrasız dönemlerin çok ciddi zamanlar kaybettirdiğini kaydetti.

“İmzaladığımız her protokolde ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştiriyoruz”

Başbakan Üstel, hükümete geldikleri günden beri istikrarlı bir politika yürüttüklerini belirterek, “O yüzdendir ki, imzaladığımız her protokolde ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Üstel, bu istikrarlı süreç ve Anavatan Türkiye ile imzaladıkları protokoller sayesinde hayata geçirdikleri projeleri şu şekilde sıraladı:

“Yıllarca bekleyen Lefke, Karpaz, Girne Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık. Yıllardır yapılamayan Yerel Yönetimler reformunu hayata geçirdik. Yıllardır açılamayan yeni Ercan havalimanını hizmete soktuk. Yaşam suyunun ovalarımızla buluşması noktasında ciddi ilerlemeler kaydettik. E-Devlet, teknoloji altyapıları gibi çağımızın en önemli projelerinde sona geldik. Tarımda, Sanayide, Eğitimde ciddi gelişmeler yaşadık. Tarihte görülmemiş miktarda yeni okul projesini hayata geçirdik. Tarımda verilmemiş teşvikleri, yapılmamış destekleri yaptık. Sağlıkta yarım kalan projelerin tamamlanmasına yönelik, çalışmalar başlattık”

Bunların tamamını, her iki tarafta da bulunan, kararlı, istikrarlı ve eşgüdüm içerisinde çalışan hükümetlerle başardıklarını kaydeden Üstel, tüm bu gelişmeleri, ekonomide büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde başardıklarını söyledi.

“Hedeflediğimiz tüm büyük projeleri gerçekleştireceğiz”

Üstel şöyle devam etti:

“Türkiye’mizin destekleri ile başardık. Şimdilerde, Türkiye’de ekonomik iyileşme başladı. Yarınların bugünlerden çok daha iyi olacağını görüyoruz. Ekonominin toparlanmasıyla birlikte, yatırımlarda, projelerin tamamlanmasında ciddi ilerlemeler sağlayacağız. Önümüzde hem kurultayımız hem cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Onun ardında da 2027 genel seçimleri var. İstikrarı bozmayacağız. Önümüzdeki yaklaşık 3 yıllık kesintisiz hükümet dönemde, istikrarı bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedeflediğimiz tüm büyük projeleri gerçekleştireceğiz”

Başbakan Üstel, önümüzdeki 3 yıllık süreçte hayata geçireceklerini ise şu şekilde sıraladı:

“Yarım kalan Hastane Projelerini mutlaka tamamlayacağız. Güzelyurt Hastanesini açacağız. Pamuklu-Maraş-Lapta Sağlık Merkezlerini tamamlayacağız. Yeni Devlet Laboratuvarı tıbbi cihaz teminlerini yapacağız. Yarım kalan yol projelerini tamamlayacağız. Özellikle belli bir seviyeye gelen yol projelerine öncelik vereceğiz. Söz verdiğimiz, imzalarını attığımız, projelerini tamamladığımız sosyal konut projelerini başlatacağız. Geçtiğimiz hafta, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, proje tanıtımını yaptığımız, Güzelyurt Soğuk hava deposu ve entegre tesislerini hizmete sokacağız. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden küçük esnafımıza, özel sektörümüze, turizmden, eğitime, sağlıktan, ulaştırmaya, çalışma hayatından, iletişim teknolojilerine, e- devlete varıncaya kadar pek çok alanda ciddi projelere imza atacağız. Üniversite sektörümüzün sıkıntılarını, Türkiye’mizin deneyimlerinden yararlanarak aşacağız”

Üstel, ekonominin ivmesinin yukarıya dönmesiyle birlikte, halkın refah seviyesini artıracak önemli adımlar da atacaklarını, gençlere ve kadın girişimcilere yönelik, çok önemli yeni destek paketlerini devreye sokacaklarını belirtti. Üstel, “Yardıma muhtaçlarımıza, engellilerimize yönelik başlattığımız destek programlarımıza devam edeceğiz. Özetle az önce de ifade ettiğim gibi, yarınlar çok güzel olacak” dedi.

-“Dış politikada da istikrarla yolumuza devam ediyoruz”

Başbakan Üstel, dış politikaya da değinerek, bu konuda da istikrarla yollarına devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümetin dış politik vizyonunun, iki devletli çözüm vizyonu olduğunu kaydeden Üstel, “Bu ortak vizyonun arkasındayız. Aynı şekilde, İki devletli çözüm vizyonumuz, tartışmasız bir şekilde gerek Türkiye hükümetinin gerekse Türkiye’de bulunan tüm siyasi partilerin de ortak ulusal Kıbrıs politikasıdır” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Devletimizin dünyayla kucaklaşması, özellikle yıllardır geliştirilmeyen Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Özellikle Azerbaycan’la kurduğumuz ilişkiler, tahminlerimizin de çok ötesinde bir hızla gelişiyor. Türkiye’nin de büyük desteği ile, inanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın saygın devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacak ve halkımız, yıllardır her tür ambargoya karşı yürüttüğü mücadeleden haklı bir zaferle çıkacaktır."

Konuşmasının sonunda Yılmaz ve Lefkoşa Büyükelçiliğine teşekkürlerini yineleyen Üstel, “Kıbrıs Türk halkına, görevde bulunduğu tüm süre zarfında, desteğini ve yardımlarını esirgemeyen, kararlı duruşu ile, devletimizin dünyada gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halkım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İmzaladığımız Anlaşmanın, milletimizin her bir ferdine hayırlar getirmesini diliyorum. Kalpleri bizimle atan, yüreği Kıbrıs ve millet sevgisi dolu, Kıbrıs dendi mi, akan suları durduran, duran suları aktıran tüm kardeşlerimizi en içten sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum…” dedi.