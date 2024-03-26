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EXtend Büyük Erkekler Ligi 2 Nisan’da başlıyor

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EXtend Büyük Erkekler Ligi 2 Nisan’da başlıyor
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Basketbol Extend Erkekler Ligi 2 Nisan Salı günü başlıyor.
İlk maç Güzelyurt Spor Salonu'nda Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya arasında oynanacak.
Ligin 1. haftasında oynanacak diğer maçları ise 3 Nisan Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00’de KOOP Spor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve saat 20.00’de ise Savoy Marmara- Soyer Aksu maçı ile tamamlanacak.
 
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