EXtend Büyük Erkekler Ligi 2 Nisan’da başlıyor

Basketbol Extend Erkekler Ligi 2 Nisan Salı günü başlıyor.

İlk maç Güzelyurt Spor Salonu'nda Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya arasında oynanacak.

Ligin 1. haftasında oynanacak diğer maçları ise 3 Nisan Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00’de KOOP Spor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve saat 20.00’de ise Savoy Marmara- Soyer Aksu maçı ile tamamlanacak.

