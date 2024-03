Play-out hattı karıştı

AKSA SÜPER LİG 24. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 27. Haftası pazartesi akşamı oynanan bir karşılaşmayla tamamlanırken lider Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü arasındaki amansız şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.Haftayı deplasman galibiyetleriyle kapatan her iki takım arasındaki yarışın son haftaya kadar sürecek gibi görünüyor.Öte yandan ligin alt sıralarında ise ligde kalma ve play-out hattında çıkma kavgası ise her geçen gün kızışıyor. Play-out hattı içinde olan Pera L. Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı takımlarının haftayı galibiyetle kapatmaları sonrasında play-out hattındaki takımlar ile hemen dışındaki C. Bazaar Gençlik Gücü arasındaki puan farkının kapanması son 6 haftanın oldukça çekişmeli maçlara sahne olacağını gösteriyor. Gençlik Gücü takımının evinde ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi karşısında 1 puanı zor alması Gençler Birliği’nin Dumlupınar deplasmanından galibiyetle dönmesi sonrasında puanlarını eşitlemeleriyle işler iyice karışmış oldu.Öte yandan 2. Devrede kötü sonuçlar alması nedeniyle play-out hattına yaklaşan Yenicami, küme düşmesi neredeyse kesinleşen Türk Ocağı’nı mağlup ederek bir nebze olsun rahatladı.Süper Ligin 24. Haftasında oynanan 8 maçın 6’sını deplasman takımları, bir tanesini ise ev sahibi takım kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Haftanı tek evinde kazananı K.Kaymaklı olurken, C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi maçı ise haftanın tek beraberlik olan maçı oldu.Bu hafta kale ağları 25 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın farklı galibiyetlerini Cihangir ile Yenicami takımları alırken, en gollü maç ise Dumlupınar- Gençler Birliği arasında 2 – 4’lük maç oldu.24. haftada atılan 25 golün 19’unu yerli futbolcular atarken 6 golü ise yabancı futbolcular attı.Bu hafta oynanan maçlarda 35 sarı kart 3 tane de kırmızı kart gösterildi.Süper Ligin gol krallığı yarışında koltuğun sahibi Cihangir’den Muhittin Tümbül haftayı 2 golle kapatarak gol sayısını 28 yaptı. Takipçisi Çetinkaya’dan Ernest’te bir gol atarak gol sayısını 19 yaparken, MTG’den Dinopeter haftayı golsüz geçince 18 golde kaldı.Haftanın Takımı: GöçmenköySüper Lig’de en rahat takımlardan biri olan Göçmenköy takımı konuk olduğu play-out hattındaki Mesarya karşısında iyi bir futbol ile sahadan 2 -1 galip ayrılarak rakibinin konumuna bakmaksızın işini yaptıHaftanın Futbolcusu: Bülent Tur (Pera L. Gençler Birliği)Pera L. Gençler Birliği’nin konuk olduğu T. H. Dumlupınar karşısında gerek oynadığı futbolla, gerekse ilk devrenin son dakikasında attığı golle beraberliği daha sonra ise galibiyeti getiren gollere imza atarak haftanın futbolcusu oldu.Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)Lider Cihangir konuk olduğu Çetinkaya karşısında rahat bir galibiyet alırken, teknik direktör Toygar Davulcu takımında yaptığı bazı rotasyonlarla ilk 30 dakikada rakibini farklı mağlup etmeyi başararak haftanın teknik adamı oldu.Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (K.Kaymaklı – A. Yeşilova)Haftanın zorlu maçlarından biri olan K. Kaymaklı – A. Yeşilova maçında iyi bir yönetim sergileyen ve yardımcılarıyla uyum içinde olan Mehmet Sezener, verdiği kararlarla da maça etki etmeyerek haftanın hakemi olmayı hak etti.Haftanın Kareası:Arda Karacan(Göçmenköy), Yakup Şen(Yenicami), Selim Saygı(Doğan T. Birliği), Mapuklu(Gençler Birliği)Haftanın Onbiri:Ufuk(MTG), Ahmet Sönmez(DTB), Isaac Owsu(Göçmenköy), Koray(Yenicami), Emre (DTB), Bawa(P.Gençler Birliği), Mehmet(MTG), İbrahim(Mesarya), Ali (Cihangir), Şenol (MTG), Muhittin(Cihangir)Süper Lig 24. Hafta sonuçlarıChina Bazaar Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 1 – 1Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova: 1 – 0Mesarya – Göçmenköy: 1 – 2 Türk Ocağı – Yenicami: 0 – 3Lefke – Mağusa Türk Gücü: 0 – 2Karşıyaka – Doğan Türk Birliği: 0 – 3Dumlupınar – Pera L. Gençler Birliği: 2 – 4Çetinkaya – Cihangir: 1 – 4Süper Lig 25. Hafta programıMTG- Türk OcağıDoğan T. Birliği – T. H. DumlupınarYeniboğaziçi M. KarşıyakaCihangir – C. B. Gençlik GücüYenicami – K.KaymaklıA.Yeşilova – MesaryaPera L. Gençler Birliği – Lefke