Ertuğ Nasıroğlu 5 Nisan’da spor basınıyla buluşacak

Ertuğ Nasıroğlu başkanlığında 100 gününü dolduran Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve yönetimi 5 Nisan Cuma günü basın toplantısı düzenliyor.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı salonunda gerçekleşecek basın toplantısı saat 14.30’da gerçekleşecek.
27 Aralık tarihinde göreve gelen federasyonun 100 günlük icraatları konusunda basına bilgi verilecek.
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