Erten yine gururlandırdı

Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, Anadolu Efes ile Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra bir gurur daha yaşatırken, Türkiye Basketbol Milli Takımına seçildi.

Erten, Türkiye Basketbol Milli Takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik 12 Dev Adamın kadrosuna seçildi. 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları NTV'den canlı yayınlanacak.

