Dört büyükler, cumhuriyeti kutladı

Türkiye’nin dört büyük futbol takımı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutladılar.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutlama mesajlarında şehitleri de saygıyla andılar.
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