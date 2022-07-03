banner762
banner815
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
9 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
24 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
12 0
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
112 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
19 0
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
16 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
17 0
banner797
banner854

Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı

banner476

Anadolu Efes’in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde basketbol severlerle buluştu.

banner825
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Yakın Doğu Üniversitesi RA Spor Salonu’nda basketbol severlerle buluşan, Anadolu Efes’in Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Forma giydiği iki sezonda takımıyla birlikte üst üste Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu; düzenlenen etkinlikte basketbola başlama sürecini, akademik kariyeri ile profesyonel basketbolculuğu bir arada nasıl yürüttüğünü ve tecrübelerini takipçilerle paylaştı.
Büyük bir çoğunluğu basketbol meraklısı çocuk ve gençlerden oluşan katılımcılar, Erten Gazi ile birebir sohbet etme şansı da buldu. Gerçekleştirilen sohbetin ardından Gazi, çocuklara basketbol antrenmanı da yaptırdı.
GÜZELYURT’TAN EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNA
1997’de Güzelyurt’ta doğan Erten Gazi, basketbola 2004’te Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı. KKTC altyapılarında şampiyonlukları ve yurtdışı temsiliyetleri bulunan Gazi, ilkokul ve ortaokulu Güzelyurt’ta tamamladı. 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra 2012-13 sezonunda İstanbul’da Anadolu Efes ailesine katıldı. Burada yıldız ve genç takımlarda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Türkiye U16 ve U18 Milli Takımlarında forma giydi. 2015’te Yunanistan’da U18 Avrupa ikinciliği ve aynı yıl Fransa’da Dünya Liseler Şampiyonluğu kazandı.
2015 ve 2020 yılları arasında ABD üniversite ligi olan NCAA’da Şikago DePaul Üniversitesi ve New York Fordham Üniversitesi’nde eğitim ve spor yaşamını sürdürdü. İletişim ve pazarlama mezunu olan Erten Gazi, 2020-21 sezonunda ise bu kez profesyonel sporcu olarak Anadolu Efes kadrosuna dahil oldu.
Erten Gazi,  2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Anadolu Efes ile birlikte Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu, 2020-21 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu da olan Gazi, halen İstanbul’da Anadolu Efes Spor Kulübünde profesyonel spor yaşantısına devam ediyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.