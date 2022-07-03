DİGEM, Alanya’da mücadele ediyor

DİGEM yıldız Hentbol takımı, 27. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Uluslararası Plaj Hentbol Turnuvasında mücadelesine devam ediyor.

1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya’da düzenlenen 2005-2006 yaş kategorisinde mücadele eden DİGEM oynadığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

DİGEM turnuvada bugün 2 karşılaşmada da mücadele verecek.

