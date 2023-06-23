Yıldırım: “Hiç kimse çıkmazsa ben adayım"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a kongre çağrısı yaptı. Yıldırım, "F.Bahçe başkansız kalmaz. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım" dedi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un mali kongredeki iddialarını eleştirerek, Koç'a güvenoyu alması için genel kurula gitme çağrısını yineledi. "Fenerbahçe başkansız kalmaz, kimse aday olmazsa ben aday olurum" diyen Yıldırım, gönlünden geçen başkan adayının Murat Ülkerolduğunusöyledi.

"Fenerbahçe'nin geldiği durum çok acı"

Yıldırım, Beylerbeyi'ndeki BosphorusPalaceHotel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç başkanlığındaki yönetiminin güven oylamasına ihtiyacı olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Yeni bir hayat kurdum. Ben emekli oldum. Verilen sözler nerede? Başkan, 'Aday çıksın kongre yapacağım.' diyor. Fenerbahçe'nin geldiği durum çok acı. Kongredeki konuşmalar bizi üzdü. Cevap vermek istedik. Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimde her yönetimde çok güçlü insanlar vardı. Benim kongre çağrı sebebim bu. Güven oyu iste kongrede. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güven oyu almazsa herhangi bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Başka bir amacımız yok. Çok zorluk var. Görmüyor. Güven oyu alırsa, kongreye kadar rahatça yürüyebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç'un kendisini mali konularda suçlamasını sert bir dille eleştiren Yıldırım, "Beni her şeyde suçlayabilirsiniz, mali konularda suçlayamazsınız. 16 milyon dolar bütçeyi 250 milyon dolar yaptım. Varsa çalınan bir şey, bizi mahkemeye verirsin. Onu anlatırım. Bizi maddi olarak kim suçlarsa alnını karışlarım. Fenerbahçe'ye borç bırakmışsam ödeyeceğim. Onlar gittikten sonra kimler hesap soracak, bunu göreceğiz." diye konuştu.

