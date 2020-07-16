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Erten Gazi, Anadolu Efes’te

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Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, daha önce alt yapısında da oynadığı Türk basketbolunun önemli kulüplerin Anadolu Efes ile anlaştı

Erten Gazi, Anadolu Efes’te
16 Temmuz 2020 Perşembe 11:28

Turkish Airlines EuroLeague ekipleri kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam ederken geçen sezonun lideri Anadolu Efes de yeni sezonda da hem Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague’de iddiasını korumak için kadrosuna eklemeler yapmayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlılar bu doğrultuda önemli bir adım atarken, NCAA takımlarından Fordham University mezunu ve Anadolu Efes altyapısında da oynamış olan Erten Gazi ile anlaştı.

2019-2020 sezonunda Fordham University formasıyla 16’sı ilk 5’te olmak üzere 22 maça çıkan genç guard, 8,9 sayı, 1,0 asist ve 3,0 ribaund ortalamaları yakaladı. Geçen sezon %50,4 ile şut atarak kolej kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Gazi, George Mason karşısında bulduğu 22 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.

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