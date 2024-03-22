Ertan Azer Anı Turnuvası’nda final zamanı

Basketbol Ertan Azer Kupası finalleri bugün oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan finallerde kadınlarda saat 17.00’de Leventspor – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mücadele edecekler.
Erkekler finalinde saat 19.00’da Ceasar Larnaka Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu finali oynanacak.
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