16 yaşındaki çocuk turistlere bıçak çekti

Larnaka’da 16 yaşındaki bir çocuğun cumartesi günü adada turist olarak bulunan karı-kocaya, bıçak çekerek, ırkçı söylemlerle tehdit ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesine göre, karı-koca polise verdiği ifadede, arkadaşlarıyla Larnaka’da gezdikleri sırada 4 kişinin kendilerine yaklaştığını ve aralarından bu gencin ırkçı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunu, bıçak çektiğini, tehditler savurduğunu belirtti.
Haberde, 16 yaşındaki çocuğun akşam saatlerinde bulunarak gözaltına alındığı ifade edildi.
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