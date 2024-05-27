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Merve Çelebi yine gururlandırdı

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Merve Çelebi yine gururlandırdı
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Kıbrıslı Türk voleybolcumuz Merve Çelebi, hafta sonu mücadele ettiği plaj voleybolunda yine ülkemizi gururlandırdı.
Merve Çelebi’nin formasını giydiği TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü hafta sonu Ören’de düzenlenen Pro Açık ve U18 Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda hem kadınlarda, hem de erkeklerde şampiyon oldu. Final karşılaşmaları sonunda düzenlenen ödül töreninde 1’incilik kürsüsünde yer alan Kıbrıslı Türk voleybolcu, başarılarına bir yenisini ekledi.
 
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