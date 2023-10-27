Davis ve LeBron şov yaptı, Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları AnthonyDavis ve LeBron James'in üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-95 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. İlk maçında Denver Nuggets'a kaybeden Lakers, Suns karşısında özellikle son periyottaki sert savunmasıyla rakibi 11 sayıda tutarak mücadeleden galip ayrıldı.

Lakers'taAnthonyDavis 30 sayı, 12 ribaunt, 3'er blok ve top çalma, LeBron James 21 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, D'AngeloRussell 14 sayı ve 5 asist, Austin Reaves 10 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

İkinci maçında ilk kez kaybeden Suns'taKevinDurant 39 sayı, 11 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 15 sayı, Jordan Goodwin 14 sayı ve 6 ribaunt, JoshOkogie 10 sayı ve 8 ribaunt üretti.

ÇEKİŞMELİ MAÇTA KAZANAN BUCKS

Diğer karşılaşmada MilwaukeeBucks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından ağırladığı PhiladelphiaSixers'ı 118-117 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Bucks'taDamianLillard 39 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, GiannisAntetokounmpo 23 sayı ve 13 ribaunt, Brook Lopez 13 sayı, BobbyPortis 10 sayı ve 6 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Sixers'taTyreseMaxey 31 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, KellyOubre 27 sayı ve 4 ribaunt, JoelEmbiid 24 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tobias Harris 20 sayı ve 7 ribaunt, De'AnthonyMelton 10 sayılık performans gösterdi.



