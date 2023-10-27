Özdenefe: Nida’nın başarısıyla gurur duyduk

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Özdenefe İstanbul’daki şampiyonada birinci olan Cimnastik sporcusu Nida Toko’yu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İstanbul’da düzenlenen Artistik Jimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden Jimnastik Sporcusu Nida Toko’yu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılı sporcunun babası Gökhan Toko ile Antenörü Mustafa Erbulut’un da hazır bulunduğu kabulde konuşan Özdenefe, 8 yaşında bir sporcu olarak Toko’nun başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti.

Toko’nun elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye Milli Takımına aday gösterilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Özdenefe, bunun Kıbrıslı Türklerin başarılarına yeni bir örnek olduğunu belirtti ve 2032 olimpiyatlarında da kendisini görmek istediklerini dile getirdi.

Meclis olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarını ve onların sesinin duyurulmasına katkı sağlamak istediklerine işaret eden Özdenefe, Türkiye Milli Takımına seçilebilmesi ve başarılarını sürdürebilmesi için Nida Toko’ya katkı sağlayabilecek sponsorlara da çağrı yaptı.

