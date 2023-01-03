DAÜ uzatmada kazandı

ODTÜ’nün 17 sayıya kadar farkı çıkardığı maçta DAÜ takımı uzatmada karşılaşmayı 83-81 kazanmasını bildi

Metgin Ünilig, yine uzun süre hatırlanacak çok özel bir maça sahne oldu. ODTÜ ile DAÜ’yü karşı karşıya getiren karşılaşmayı Mağusa temsilcisi uzatmada kazandı.

ODTÜ’nün 17 sayıya kadar farkı çıkardığı maçta 6 kez üstünlük değişirken, 5 kez de eşitlik oluştu. ODTÜ üçüncü periyodun başında 17 sayı farkla öne geçerken, dördüncü periyotta DAÜ’nün 5 sayı üstün olması gecenin akılda kalan detayları arasına girdi.

FIRAT CEYLAN’IN KRİTİK ÜÇLÜKLERİ ODTÜ’YÜ OYUNDA TUTTU

Maça çok iyi başlayan taraf ODTÜ oldu ve ilk periyodu 12 sayı, devreyi de 14 sayı önde tamamladı. Üçüncü periyodun ortalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan taraf DAÜ oldu ve aradaki farkı eriterek üstünlüğü ele geçirdi. Maçın bitimine 16 saniye kala 3 sayı önde olan DAÜ’ye karşı Fırat Ceylan’ın 3 sayılık basketi maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada az bir sayı farkı ile maçın son anlarına DAÜ üstünlüğü ile girilse de Fırat Ceylan’ın 33 saniye kala attığı üçlük yine skora denge getirdi. DAÜ kazanılan serbest atışları sayıya çevirerek karşılaşmayı 83-81 kazanmasını bildi ve galibiyet sayısını ikiye çıkardı.

OKOREFE VE SHABAN’DAN ‘DOUBLE-DOUBE’

DAÜ’de Marhı Okorefe 19 sayı 16 ribaunt ile etkili bir performans ortaya koyarken, son 2 serbest atışı sayıya çevirerek takımına galibiyeti getiren Can Mehmet Galatyalı 21 sayı atarak Arda Göztaşı ile birlikte takımın en skorer oyuncuları oldu. Abdulmalek Shaban da 13 sayı 11 ribaunt ile bir diğer ‘double-double’ yapan isim oldu.

ODTÜ’de Fırat Ceylan’ın 34 sayı 15 ribauntluk etkileyici performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

