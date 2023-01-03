banner875
banner885
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
3 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
8 0
 
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
22 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
20 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
18 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
12 0
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
29 0
banner878

Esentepe ve Çamlıkspor finale göz kırptılar

banner476

banner825
Esentepe ve Çamlıkspor finale göz kırptılar
U16 Kızlarda Yarı Final ilk maçları oynandı.
U16 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk müsabakaları önceki akşam oynandı. Atatürk Spor Salonun da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Esentepe , Karpaz Gate Marina’yı 3-1 lik skorla mağlup etti . Bu maçın ardından oynanan DAÜ - Çamlıkspor karşılaşmasından Çamlıkspor 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Seride ikinci karşılaşmalar 5 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.