Esentepe ve Çamlıkspor finale göz kırptılar

U16 Kızlarda Yarı Final ilk maçları oynandı.

U16 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk müsabakaları önceki akşam oynandı. Atatürk Spor Salonun da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Esentepe , Karpaz Gate Marina’yı 3-1 lik skorla mağlup etti . Bu maçın ardından oynanan DAÜ - Çamlıkspor karşılaşmasından Çamlıkspor 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Seride ikinci karşılaşmalar 5 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.

