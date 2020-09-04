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Çetinkaya’dan 3 imza

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Çetinkaya’dan 3 imza
Basketbola geri dönüş kararı alan ve yeni sezonda Büyük Erkekler Ligi’nde yer almaya hazırlanan Çetinkaya kadrosuna 3 genç oyuncu kattı. Sarı-kırmızılılar LAÜ’den Kaan Sütçü, Soyerspor’dan Sayar Ercantan ve Darüşşafaka’dan Kağan Öder’i bonservisli olarak kadrosuna kattı.
Koç Kadri Alagöz yaptığı açıklamada gençlere güvendiğini ifade ederek, Çetinkaya’nın liglerde devamlı olarak yer alması adına adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
 
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