Atletlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda koşacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası, 4-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Organizasyona ülkemiz milli atletleri de katılarak derece arayacak. İstanbul Altunizade’deki Burhan Felek Kompleksi, Ekrem Koçak Pisti’nde yer alacak şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında, Buse Savaşkan yüksek atlama branşında ve Tuğba Aydın uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarışacak.



