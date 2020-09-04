banner480
banner69
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
621 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
33 0
 
22 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
18 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
104 0
banner460

Atletlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda koşacak

banner476

Atletlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda koşacak
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası, 4-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Organizasyona ülkemiz milli atletleri de katılarak derece arayacak. İstanbul Altunizade’deki Burhan Felek Kompleksi, Ekrem Koçak Pisti’nde yer alacak şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında, Buse Savaşkan yüksek atlama branşında ve Tuğba Aydın uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarışacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.