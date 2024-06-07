Çetinkaya – Soyer Aksu maçı bu gece

Basketbol Extend Erkek ve Kadınlar Ligi’ne devam ediliyor.

Erkeklerde sezinci, kadınlarda ise 6. haftanın son maçları yapılacak.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak maçta erkeklerde lig üçüncüsü Çetinkaya ile dördüncü sırada yer alan Soyer Aksu karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Ligi’nde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Spor Birliği saat 19.00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda mücadele edecek.

Kadınlar klasmanı yenilgisiz lider Levent’in takipçisi Caesar Larnaka Gençler Birliği ile yarın oynayacağı maçla tamamlanmış olacak.