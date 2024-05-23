banner913
banner932
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
16 0
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
18 0
 
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
25 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
28 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
49 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
30 0
banner1032
banner1038

Çetinkaya ‘Play-Off” aşkına

banner1020

banner974
Çetinkaya ‘Play-Off” aşkına
banner971
Hakemler:  Nusret Sırdar, İsmet Ünlüsoyer, Fuat Can
Çetinkaya: Mustafa, Cantuğ (7), Gökhun (20), Burak (2), Enıck (2), Marcel (15), Lual (4), Goba (29), Sarp (3)
Ülkü Yurdu: Sabri, Yılmaz (8), Umut (11), Emir (13), Hakan, Tunç, Üçgen (23), Arinza (3), David’den (10), Mustafa
İlk periyot: 18-18
İlk yarı: 37-39
Üçüncü periyot: 53-59
 
Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu 82-71 yenerek Play-Off yolunda önemli bir adım attı.
Baştan sona çekişme yaşanan maçın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı.
İkinci bölümde daha iyi oynayan Ülkü Yurdu Uche ile etkili oldu ve devreyi de 39-37 önde bitirdi.
İkinci yarıda da Ülkü Yurdu ilk bölümümde etkili oldu ve üçüncüsü periyot 59-53 tamamlandı.
Son periyotta Çetinkaya oyuna ağırlığını koydu. Gökhun ve Goba’nın basketleri ile rakibi önce yakaladı ve sonra da farkı açarak maçtan 82-71 galip ayrılarak ikinci galibiyetini aldı.
Sarı kırmızılıların yeni transferi Gökhun 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist , 7 top çalma 22 verimlilikle maçın yaldızı oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.