Çetinkaya ‘Play-Off” aşkına

Hakemler: Nusret Sırdar, İsmet Ünlüsoyer, Fuat Can
Çetinkaya: Mustafa, Cantuğ (7), Gökhun (20), Burak (2), Enıck (2), Marcel (15), Lual (4), Goba (29), Sarp (3)
Ülkü Yurdu: Sabri, Yılmaz (8), Umut (11), Emir (13), Hakan, Tunç, Üçgen (23), Arinza (3), David’den (10), Mustafa
İlk periyot: 18-18
İlk yarı: 37-39
Üçüncü periyot: 53-59
Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu 82-71 yenerek Play-Off yolunda önemli bir adım attı.
Baştan sona çekişme yaşanan maçın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı.
İkinci bölümde daha iyi oynayan Ülkü Yurdu Uche ile etkili oldu ve devreyi de 39-37 önde bitirdi.
İkinci yarıda da Ülkü Yurdu ilk bölümümde etkili oldu ve üçüncüsü periyot 59-53 tamamlandı.
Son periyotta Çetinkaya oyuna ağırlığını koydu. Gökhun ve Goba’nın basketleri ile rakibi önce yakaladı ve sonra da farkı açarak maçtan 82-71 galip ayrılarak ikinci galibiyetini aldı.
Sarı kırmızılıların yeni transferi Gökhun 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist , 7 top çalma 22 verimlilikle maçın yaldızı oldu.
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