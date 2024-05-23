Çetinkaya ‘Play-Off” aşkına

Hakemler: Nusret Sırdar, İsmet Ünlüsoyer, Fuat Can

Çetinkaya: Mustafa, Cantuğ (7), Gökhun (20), Burak (2), Enıck (2), Marcel (15), Lual (4), Goba (29), Sarp (3)

Ülkü Yurdu: Sabri, Yılmaz (8), Umut (11), Emir (13), Hakan, Tunç, Üçgen (23), Arinza (3), David’den (10), Mustafa

İlk periyot: 18-18

İlk yarı: 37-39

Üçüncü periyot: 53-59



Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu 82-71 yenerek Play-Off yolunda önemli bir adım attı.

Baştan sona çekişme yaşanan maçın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı.

İkinci bölümde daha iyi oynayan Ülkü Yurdu Uche ile etkili oldu ve devreyi de 39-37 önde bitirdi.

İkinci yarıda da Ülkü Yurdu ilk bölümümde etkili oldu ve üçüncüsü periyot 59-53 tamamlandı.

Son periyotta Çetinkaya oyuna ağırlığını koydu. Gökhun ve Goba’nın basketleri ile rakibi önce yakaladı ve sonra da farkı açarak maçtan 82-71 galip ayrılarak ikinci galibiyetini aldı.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Gökhun 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist , 7 top çalma 22 verimlilikle maçın yaldızı oldu.

