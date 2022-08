Çamlık Spor Kulübü sporcularından Arter’e ziyaret

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü’nün Kulüp Başkanı Ulaş Can, Asbaşkan Osman Çetintaş, dereceye giren sporcular ve eğitmenlerden oluşan bir heyet Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Çamlık Spor Kulübü’nün Başkanı, Asbaşkanı, eğitmenleri ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, bu başarıların kendisi için sürpriz olmadığını, sporcularının performanslarının bu başarıları getireceğini tahmin ettiğini ifade etti. “O kadar çok kıymetlidir ki spor ekinlikleri, bizim bünyemizden bu başarıların çıkıyor olması bizi daha da memnun eder.” diyen Başkan Arter, sporun gençlerin geleceği için sağlık için ne kadar önemli olduğunun bilindiğini, özellikle pandemi dönemiyle birlikte spor etkinliklerine daha çok imkân tanımak istediklerini, sadece voleybol değil, tenis, basketbol olmak üzere ve MGA’daki tüm sportif etkinliklere destek verdiklerini, bunları daha da çeşitlendirmek istediklerini belirtti. Bisiklet sporu, bilardo gibi branşlarda da başarılar elde ettiklerini, hız kesmeden bu çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Arter, durağan bir dönemden sonra harekete geçtiği için Çamlık Spor’a ayrı bir değer verdiklerini ifade etti.

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Ulaş Can, sporculara bu imkânı verdiği için başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, kulüp olarak altyapıdan yetiştirdikleri sporcularla müthiş bir ivme kazandıklarını söyledi. Can, Gazimağusa’daki voleybol sporcularının çok büyük oranda Çamlık Spor Kulübü’nde yetiştiğini, 5 yıllık eğitim süreci sonunda bu noktaya gelen sporcuların yaşlarının üzerinde başarılar kazandığını, 14 yaşındaki bir sporcunun 18 yaşındaki sporcularla yarışarak dereceye girdiğini ifade etti.

Çamlık Spor Kulübü’nün KKTC’deki tüm branşlarda final oynama başarısı gösterdiğini, kadroların bir kısmının Türkiye’ye giderek kürsü gördüklerini ifade eden Can, 3 birincilik, 1 üçüncülük kazandıklarını, Belediyenin de desteğiyle gençlerin önünü daha çok açmak istediklerini belirtti ve verilen destekler için tekrardan teşekkür etti.