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Gazimağusa’da 3 gün boyunca telefon ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

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Telekomünikasyon Dairesi’nin Gazimağusa’da yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle bugünden başlayarak üç gün boyunca kentteki bazı bölgelerde telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı duyuruldu

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Gazimağusa’da 3 gün boyunca telefon ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak
 
Telekomünikasyon Dairesi’nin duyurusuna göre, bugün, yarın ve Pazar günü Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Yaşam Hastanesi, Tıp Merkezi, Baykal bölgesi, Anıt çemberi, Küçük Sanayi, Sema Hotel önü, askeri lojmanlar, Larnaka yolu, Kale  İçi, Çin pazarı, Hacıali sitesinin olduğu bölgelerde ve Çanakkale Mahallesinde  ses ve internet hizmetinde kesintiler yaşanacak.
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