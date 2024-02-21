Darts Süper Lig’de ikinci devre heyecanı

Darts SüperLiginde 2. Devre heyecanı Pazartesi akşamı başladı.

Ligin namağlup lideri Minareliköy S.K ikinci devreye rakibi Güzelyurt Darts Birliği karşısında 15-1 gibi net bir skorla galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etti.

Ligin ve şampiyonluğun iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği de rakibi Cihangir’i 14-2 skorla geçerek liderlik takibini sürdürdü.



Lefkoşa Darts Birliği:4 - Gönyeli Spor Kulübü:12

Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10 - Beyarmudu Belediyesi:6

Minareliköy Spor Kulübü:15 - Güzelyurt Darts Birliği:1

Gönyeli Darts Birliği:14 - Cihangir Spor Kulübü:2

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:12 - Diamond Child Darts Derneği:4





KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Minareliköy Spor Kulübü 10 10 0 0 135 25 110 30

2 Gönyeli Darts Birliği 10 9 0 1 126 34 92 27

3 Gönyeli Spor Kulübü 10 7 1 2 108 52 56 22

4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 10 6 1 3 91 69 22 19

5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 10 6 1 3 82 78 4 19

6 Güzelyurt Darts Birliği 10 3 2 5 65 95 -30 11

7 Cihangir Spor Kulübü 10 3 1 6 59 101 -42 10

8 Beyarmudu Belediyesi 10 2 0 8 65 95 -30 6

9 Diamond Child Darts Derneği 10 1 0 9 44 116 -72 3

10 Lefkoşa Darts Birliği 10 0 0 10 25 135 -110 0



