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Darts Süper Lig’de ikinci devre heyecanı

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Darts Süper Lig’de ikinci devre heyecanı
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Darts SüperLiginde 2. Devre heyecanı Pazartesi akşamı başladı.
Ligin namağlup lideri Minareliköy S.K ikinci devreye rakibi Güzelyurt Darts Birliği karşısında 15-1 gibi net bir skorla galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etti.
Ligin ve şampiyonluğun iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği de rakibi Cihangir’i 14-2 skorla geçerek liderlik takibini sürdürdü.
 
Lefkoşa Darts Birliği:4 - Gönyeli Spor Kulübü:12                                           
Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10 - Beyarmudu Belediyesi:6   
Minareliköy Spor Kulübü:15 - Güzelyurt Darts Birliği:1     
Gönyeli Darts Birliği:14 - Cihangir Spor Kulübü:2              
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:12 - Diamond Child Darts Derneği:4
 
 
                                            KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                          
                                   TAKIM            O         G         B         M         A         Y         AV      P
1          Minareliköy Spor Kulübü      10        10        0          0          135      25        110      30
2          Gönyeli Darts Birliği             10        9          0          1          126      34        92        27
3          Gönyeli Spor Kulübü            10        7          1          2          108      52        56        22
4          Cihangir Av. Atıcılık Birliği     10        6          1          3          91        69        22        19
5          Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü    10        6          1          3          82        78        4          19
6          Güzelyurt Darts Birliği           10        3          2          5          65        95        -30       11
7          Cihangir Spor Kulübü            10        3          1          6          59        101      -42       10
8          Beyarmudu Belediyesi           10        2          0          8          65        95        -30       6
9          Diamond Child Darts Derneği 10        1          0          9          44        116      -72       3
10        Lefkoşa Darts Birliği                10        0          0          10        25        135      -110     0
 
 
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