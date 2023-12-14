BRTK’nın Levent Okulları ile yaptığı protokol çerçevesinde, kurumun 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, “BRTK U-16 Kadınlar Tek Ruh Tek Zafer Basketbol Şampiyonası” yapılacak.

20-21 Aralık tarihlerinde KKTC, Türkiye ve Azerbaycan U-16 kadın basketbol takımları mücadele edecek.

Türkiye’den Daçka Şerifali Spor Kulübü, Azerbaycan’dan Azstars Basketbol Kulübü ve KKTC’den Levent Spor Kulübü U-16 Kız Basketbol takımlarının mücadele edeceği şampiyona Levent Spor Kulübü tesislerinde oynanacak.

İki gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Çekilen kura sonucunda ilk maç Daçka Şerifali Spor Kulübü ile Levent Spor Kulübü arasında oynanacak.

Gün boyu NEV Fitness dünya şampiyonlarının ve Levent Spor Kulübü basketbol oyuncularının gösterileri de etkinlikte yer alacak. Şampiyona BRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

