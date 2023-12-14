Mustafa Tulu vefat etti

Mesarya bölgesi köylerinden Demirhan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Demirhan sakinlerinden, sevilen sima Mustafa Tulu bugün hayata gözlerini yumdu.
Tulu’nun cenazesi yarın Demirhan Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Minareliköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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