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Benli’den, Gönyeli’ye yatırımlara destek

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Gönyeli Spor Kulübü yönetim kurulu, kulübe yaptığı katkılardan dolayı Mehmet Benli'ye teşekkür ederken, Benli’den yatırımlar konusunda destek sözü aldı

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Benli’den, Gönyeli’ye yatırımlara destek
GönyeliSpor Kulübü başkanı Mehmet Çıldır ve yönetim kurulu, Mehmet Benli'ye kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Gönyeli Spor Kulübü başkanı Mehmet Çıldır ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, Kiler Gıda Direktörü Mehmet Benli'yi ziyareti ile ilgili olarak Gönyeli Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüze bu güne kadar gösterdikleri desteklerden dolayı Mehmet Benli'ye teşekkür plaketi vermenin yanı sıra kulübümüzün gelecek dönemde yapacağı yenilikleri ve yatırımları anlatma fırsatımız oldu.
Özellikle insan öz kaynağına ve tesis altyapısına yapacağımız geleceğe yönelik yatırımlar konusunda her zaman yanımızda olacaklarını bildiren Mehmet Benli'ye ve Kiler Gıda ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”
 
 
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