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Basketbolda transfer başladı

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Basketbolda transfer başladı
KKTC Basketbol Federasyonu transfer döneminin açıldığını duyurdu. 1 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül’e kadar sürecek transfer döneminde kulüpler bonservisli transfer yapabilecekler. Federasyondan yapılan açıklamada transfer konusunda gerekli evrakların ve atılacak adımların federasyon sekretaryasından detaylı şekilde öğrenilebileceği bilgisi paylaşıldı.
 
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