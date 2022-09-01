Basketbolda transfer başladı

KKTC Basketbol Federasyonu transfer döneminin açıldığını duyurdu. 1 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül’e kadar sürecek transfer döneminde kulüpler bonservisli transfer yapabilecekler. Federasyondan yapılan açıklamada transfer konusunda gerekli evrakların ve atılacak adımların federasyon sekretaryasından detaylı şekilde öğrenilebileceği bilgisi paylaşıldı.

