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Şampiyon Meleklerimizin resimleri, Akçay’daki cimnastik salonuna yerleştirildi

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Şampiyon Meleklerimizin resimleri, Akçay’daki cimnastik salonuna yerleştirildi
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Şampiyon Melekler Takımımız ve öğretmenlerinin resimleri, Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu içerisinde yer alacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde imece usulü ile yapımı tamamlanma aşamasına gelen Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu, Güzelyurt bölgesindeki çocukların sporun içerisine çekip, çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirme amacıyla, imece usulüyle yapılıyor.
Büyük bir dayanışma örneği ile yapımında sona yaklaşılan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’na, Şampiyon Melekler Takımımız ve öğretmenlerinin resimleri de yerleştirilerek, Şampiyon Meleklerimizin her zaman kalbimizde yaşatılacağı vurgulandı.
 
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