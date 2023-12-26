Basketbolda Nasıroğlu dönemi

Basketbol Federasyonu olağanüstü genel kurulunda adaylık başvurusu yapan Orhun Mevlit’in adaylıktan çekilmesi sonrası Ertuğ Nasıroğlu başkanlık görevine getirildi

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yer alan genel kurulda daha önce adaylık başvurusu yapan Orhun Mevlit’in adaylıktan çekilmesi sonrası diğer aday Ertuğ Nasıroğlu seçim olmadan federasyonun başkanlık görevine getirildi.Tahir Soyer'in divan başkanlığında 9 kulüp temsilcisinin katıldığı kurulda faaliyet ve mali raporlar oyçokluğuyla onaylandı.Orhun Mevlit görev sürelerinde yönetimiyle birlikte yaptıklarıyla ilgili bilgi verirken konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğimi açıkladı.Ertuğ Nasıroğlu 2014-2017 yılları arasında Basketbol Federasyonu başkanlığı görevinde bulunmuştu.Behzat Özçete, Ahmet Karaoğlan, Av. Ratibe O. Altunç, Eda T.Kutruza, Onay K. Kafadar, Elif Anıl Uyumsal, Nihat Yılmaz, Meyhmet Saylan