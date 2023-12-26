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Beraberliklerin haftası

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Beraberliklerin haftası
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AKSA BİRİNCİ LİG 14. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Birinci Lig 14. Hafta karşılaşmaları haftasonunda oynandı. Miracle Değirmenlik deplasmanda karşılaştığı Geçitkale’yi, 3-1 yenerek 35 puanla ilk devreyi lider bitirmeyi garantiledi. Liderin en yakın takipçisi Esentepe ise evinde konuk ettiği play-off mücadelesi veren Dem’s Construction Çanakkale’yi 3-0 yenerek takibe devam etti.
Play-off hattındaki Yalova, Lapta ve Yılmazköy takımları haftayı golsüz beraberlikle tamamlarken, Gönyeli yeni teknik direktörü Mustafa Piro’ya galibiyetle merhaba diyerek kendine geldi.
Alt sıralarda ise Baf Ülkü Yurdu kötü gidişatını konuk ettiği Hamitköy’e yenilerek sürdürürken, Girne Halk Evi haftalar sonra ilk puanını Ozanköy deplasmanından aldı.
Birinci Ligde 14. Haftada oynanan 8 maçın ikisini ev sahipleri, ikisini deplasman takımları kazanırken, dört maç ise beraberlikle tamamlandı.
Oynanan maçlarda kale ağları 15 kez havalanarak sezonun en az gollü haftası olurken, maç başına2 gol ortalamasına bile ulaşılamadı. 8 maçın üçünde gol atılmazken en farklı galibiyeti 3 – 0’lık skorla Esentepe – Çanakkale karşısında aldı.
Gol krallığı yarışında Gönyeli’den İlyas Yılmaz bu hafta attığı golle gol sayısını 18 yaparak Değirmenlik’ten Kasım Tağman’ın boş geçtiği haftada koltuğa otururken, Kasım 17 golde kaldı.  Mormenekşe’den Erhan ve Yalova’dan Asrın ise haftayı boş geçerek 10’ar golde kaldılar.
Bu hafta oynanan 8 maçta 32 sarı kart çıkarken sadece Unimar Maraş’tan Ömer Kotbaş’a maçın son anlarında kırmızı kart çıktı.
 
Haftanın Takımı: Miracle Değirmenlik
Aksa 1. Lig’in 14. Haftasında konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Geçitkale deplasmanında rakibinin iyi mücadelesine rağmen kazanmasını bilerek hem haftayı hem de ilk devreyi lider tamamlamayı başaran Değirmenlik takımı haftanın takımı oldu.
 
Haftanın Futbolcusu: Emre Mutlu (Esentepe)
Zirve yarışında olan Esentepe konuk ettiği play-off hattındaki Dem’s Construction Çanakkale maçında hem oynadığı iyi futbol hem de attığı golle takımının galibiyetinde önemli paya sahip olan Emre Mutlu haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 
Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Sakallı(Hamitköy)
Sezona genç bir kadroyla başlayan ve istediği sonuçları alamayan Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı, eksikleri olmasına karşın takımı iyi hazırlayarak zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanında yerinde müdahalelerle maçı kazanmasını bilerek, haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztuğay(Geçitkale – M. Değirmenlik)
Geçitkale ile M. Değirmenlik arasında oynanan maçın orta hakemliğini yapan Mustafa Öztuğay, maç boyunca gördüklerini çalarak ve maçın tansiyonunu yükseltmeyerek yerinde düdüklerle iyi bir maç yönetirken, penalt kararı da doğruydu.
 
Haftanın Kareası:
Osman Erdoğan(Esentepe), Ahmet Eser(Gönyeli), Emre Karaciğer(Unimar Maraş), Hüseyin Sadıklar(M. Değirmenlik).
 
Haftanın Onbiri:
Okyanus (Gönyeli), Halil (M. Değirmenlik), Fetin (Mormenekşe), Emre(Esentepe), Mahmut(Hamitköy), Kahraman(Gönyeli), Süleyman (Hamitköy), Semih(M. Değirmenlik), Ümit (Düzkaya), Semih Arslan(Esentepe), İlyas (Gönyeli)
 
Birinci Lig 14. Hafta sonuçları
Esentepe-Dem’sCons.Çanakkale: 3 – 0
Lapta-M.HacıaliYılmazköy: 0 – 0
Ozanköy-Girne H.Evi: 0 – 0
Yalova-Mormenekşe: 0 – 0
Geçitkale-M.Değirmenlik: 1 – 3
Gönyeli-Binatlı: 2 – 0
BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 0 – 2
Ü.Maraş-Düzkaya: 2 – 2
 
Aksa 1. Lig 15. Hafta programı:
Dems Cons. Çanakkale – Yalova
Hamitköy – Lapta
Binatlı – Esentepe
Mormenekşe – Girne H. Evi
Düzkaya – Baf Ü. Yurdu
Geçitkale – Ozanköy
M. Değirmenlik – U. Maraş
M. Hacıali Yılmazköy – Gönyeli
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 14 11 2 1 37 8 29 35
2. Esentepe KKSK 14 9 4 1 25 9 16 31
3. Yalova SK 14 7 3 4 24 17 7 24
4. Gönyeli SK 14 7 2 5 29 15 14 23
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 14 6 3 5 20 16 4 21
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 14 4 8 2 19 16 3 20
7. Hamitköy ŞHSK 14 5 5 4 18 16 2 20
8. Lapta TBSK 14 5 5 4 16 22 -6 20
9. Düzkaya KOSK 14 5 4 5 23 25 -2 19
10. Mormenekşe GBSK 14 3 7 4 18 23 -5 16
11. Ozanköy SK 14 3 7 4 15 21 -6 16
12. Ünimar Maraş GSK 14 3 6 5 19 20 -1 15
13. Binatlı YSK 14 3 5 6 11 18 -7 14
14. Geçitkale GSK 14 4 2 8 25 36 -11 14
15. Girne Halk Evi 14 2 4 8 12 28 -16 10
16. Baf Ülkü Yurdu 14 1 1 12 8 29 -21 4
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