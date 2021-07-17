Basketbolda milli heyecan yaşanacak

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Basketbol Milli Takımı ile maç yapmak için adaya gelirken tarihlerindeki ikinci ve üçüncü maçları yapacaklar

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Basketbol Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'ye geldi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Kırgızistan takımı heyeti de hazır bulundu.

ARIKLI: "TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi KKTC'ye gelerek, çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, uzun zamandan bu yana gerçekleşmeyen bir etkinliği hayata geçireceklerine işaret eden Arıklı, KKTC Milli Takımı'nın bir başka ülkenin milli takımı ile maç yapmasına imkân sağladıklarını kaydetti.

"2 MAÇ YAPILACAK"

KKTC Basketbol Milli Takımı'nın tarihinde ikinci kez Kırgızistan Basketbol Milli Takımı ile maç yapacağını dile getiren Arıklı, 2 maç yapılacağını bildirdi. Bunlardan ilkinin 19 Temmuz akşamı saat 19.00'da, diğer maçın ise 21 Temmuz'da yine aynı saatlerde olacağını ifade eden Arıklı, böylece KKTC'ye uzun yıllardan bu yana uygulanan spor ambargosunu dost ve kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti ile deleceklerini belirtti.

Bu spor etkinliklerinin arkasının geleceğini vurgulayan Erhan Arıklı, gerek Kırgızistan gerekse diğer bölge ülkeleriyle tüm spor dallarında buna benzer etkinlikleri yapacaklarını söyledi. "Kıbrıs Türk sporcularının önündeki aşağılık ambargoları kaldırmış olacağız" diyen Arıklı, her zaman yanlarında olan Kırgızistan halkına selamlarını ileterek, teşekkür etti. Arıklı, Kırgızistan Spor Bakanı ile Federasyon Başkanı ve ekibine de özellikle teşekkür etti.

KADIROV: "DOSTLUK, BİRLİK VE BERABERLİK MAÇI OLACAK

Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov da, KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kırgız toplumunun ve basketbol heyetinin adına davet için teşekkür etti. Kadırov, dostluk, birlik ve beraberlik maçında herkesin zevk alması dileğinde bulundu.

MEVLİT: "BU BİRLİKTELİĞİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit de, genelde sporun özelde basketbolun birleştiriciliği ve evrenselliği konusunda güzel bir adım atmak için 2006'dan sonra ikinci kez Kırgızistan heyetini KKTC'de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Bu birlikteliğin devam etmesi dileğinde bulunan Mevlit, "Sporun birleştiricliği ve bizim dünya spor ailesinde yer almamız için bizlere yardımcı olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Türk Halkının siyasi sorunlardan dolayı dünya spor ve basketbol ailesine entegre olmaktan yana zorlandığını dile getiren Mevlit, en yakın zamanda Kırgızistan'a giderek, maçlar yapmak konusunda çok istekli olduklarını vurguladı.

Keyifli bir 4 gün geçirilmesi temennisinde bulunan Mevlit, "Dünya spor ailesine bizim de var olduğumuzu gösteren mesajı verdiğimiz için hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

