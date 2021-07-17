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Düzkaya, Baf’tan kaçamadı

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Düzkaya, Baf’tan kaçamadı
Niyazi ERGÜLEN
Takımların 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini gidermeye başladılar.
Süper Lig temsilcisi Baf Ülkü Yurdu, Birinci Lig temsilcisiDüzkaya’yı antrenman sahasında konuk etti. Düzkaya ilk devrede rakibine karşı oldukça üstün oynadı. Konuk ekip genç oyuncuları Önder ve Furkan ile devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye Baf Ülkü Yurdu oldukça etkili başlarken, Keita’nın ilk 15 dakikadaki biri penaltıdan olmak üzere 2 golüyle maçı 2 – 2 beraberliğe getirdiği geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 2 berabere tamamlandı.
 
 
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Etiketler; #Düzkaya #Baf Ülkü Yurdu
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