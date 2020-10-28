Basketbolda hakem eğitim semineri başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen hakem eğitimleri, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğinde, Recep Ankaralı ve Murat Biricik tarafından verilecek

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen hakem eğitimleri 29 Ekim Perşembe günü başlıyor.29-31 Ekim arasında 3 gün boyunca yapılacak hakem eğitim semineri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile işbirliğinin bir neticesinde, TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ve TBF MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik tarafından verilecek.Seminer, değişen kurallar ve yeni FIBA değerlendirmeleri konusunda hakemlerimize detaylı bilgiler verilmesini sağlayacak.KKTC Basketbol Federasyonu ile TBF arasında yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan seminerde 3 gün boyunca önemli konular hakemlerimize aktarılacak. Görev alan hakemlerin objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için hakem değerlendiricilerin standart bir eğitime kavuşması gerekmekte olduğu düşüncesiyle KKTC Basketbol Federasyonu bu yıl Merkez Hakem Komitesi ile birlikte aldığı kararlarda doğrultusunda ilk defa hakem değerlendiricisi eğitimi de yapacak.1968 İstanbul doğumlu olan Recep Ankaralı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 16 sene çeşitli Bankalarda yöneticilik yaptıktan sonra, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Hakem Direktörü olarak görev yapmıştır.1989 yılında Basketbol Temel Hakem Kursuyla hakemliğe başlamış olup, 1995 senesinde FIBA hakemliğine yükselmiş, 27 senelik hakemlik kariyerini 2016 Haziran ayında noktalamıştır. Ülkemizi uluslararası birçok organizasyonda temsil etmiştir. 1997 ve 1999 Avrupa Şampiyonası, 2006 ve 2010 Dünya Şampiyonası, 2012 Londra Olimpiyatları, 2006, 2008 ve 2012 Euroleague Final-Four, 2014 Eurocup Finali, 2014 International Cup, Ankaralı’nın görev yaptığı bazı önemli organizasyonlardır.1990 yılında basketbol hakemliğine başlayan Murat Biricik, 1970 İstanbul doğumludur. 1993 yılında A Klasmanına yükselmiş ve 1996 senesinde de FIBA hakemi olmaya hak kazanmıştır. 2001-2008 yılları arasında Almanya Basketball Bundesliga’da hakemlik kariyerine devam etmiştir. 2008 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek hakem olarak görev yapmaya devan etmiş ve 2017 yılında hakemlik kariyerini sonlandırmıştır. FIBA hakemi olarak Uluslararası birçok maç ve turnuvada görev yapmış ayrıca 2002-2014 yılları arasında da Euroleague’de düdük çalmıştır. 2001 ve 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonasında Türkiye adına görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Biricik, halen Türkiye Basketbol Federasyonu MHK Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.