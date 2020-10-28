Golf Federasyonundan, Dipkarpazlı çocuklara yardım

Golf Federasyonu, Dipkarpazlı ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere laptop, tablet ve PC yardımında bulundu

Golf Federasyonu, Dipkarpaz bölgesinde yaşayan ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere laptop, tablet ve PC yardımında bulundu.

Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tarafından Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkan’ı Fırat Borak ve Dipkarpaz Futbol Kulübü Başkan’ı Kerem Sünmez’e Laptop, PC ve tabletler teslim edildi.

Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli yaptığı konuşmada “Federasyonumuzun üyeleri ve yönetim kurulumuz tarafından yapılan yardım, online eğitimde bu cihazlara ihtiyacı olan çocuklarımıza bir nebze de olsa fayda sağlayacaksa ve bu konuda bir desteğimiz olmuşsa ne mutlu bize” dedi.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkan’ı Fırat Borak da yaptığı konuşmada duyarlı davranış nedeniyle Golf Federasyonu başkan, yönetim kurulu ve üyelerine teşekkürlerini iletip, ilgili yardımın en doğru adreslere ulaştırılacağını ve her zaman olduğu gibi bölgenin kalkınması ve gelişmesi için yapmış oldukları çalışmaların ayni kararlılıkla artarak devam edeceğini belirtti.

