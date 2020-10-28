banner480
banner69
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
72 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
76 0
 
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
23 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
71 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
670 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
32 0
banner529

Golf Federasyonundan, Dipkarpazlı çocuklara yardım

banner476

Golf Federasyonu, Dipkarpazlı ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere laptop, tablet ve PC yardımında bulundu

Golf Federasyonundan, Dipkarpazlı çocuklara yardım
Golf Federasyonu, Dipkarpaz bölgesinde yaşayan ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere laptop, tablet ve PC yardımında bulundu.
Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tarafından Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkan’ı Fırat Borak ve Dipkarpaz Futbol Kulübü Başkan’ı Kerem Sünmez’e Laptop, PC ve tabletler teslim edildi.
Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli yaptığı konuşmada “Federasyonumuzun üyeleri ve yönetim kurulumuz tarafından yapılan yardım, online eğitimde bu cihazlara ihtiyacı olan çocuklarımıza bir nebze de olsa fayda sağlayacaksa ve bu konuda bir desteğimiz olmuşsa ne mutlu bize” dedi.
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkan’ı Fırat Borak da yaptığı konuşmada duyarlı davranış nedeniyle Golf Federasyonu başkan, yönetim kurulu ve üyelerine teşekkürlerini iletip, ilgili yardımın en doğru adreslere ulaştırılacağını ve her zaman olduğu gibi bölgenin kalkınması ve gelişmesi için yapmış oldukları çalışmaların ayni kararlılıkla artarak devam edeceğini belirtti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.