Basketbolda “90. Yıl İskele Kupası” düzenleniyor

1934 Yılında Larnaka’da kurulan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2024 yılına girerken 90. Yılına özel birçok etkinlik planladı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Yıl etkinlikleri çerçevesinde İskele’de kulübün 90. Yılına özel bir Basketbol turnuvası organize ediyor.İskele’de 14-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Büyük Erkekler düzeyinde 4 takım katılacağı açıklandı. Takımlardan ikisi ProLig kulüpleri Soyer Spor Kulübü ile Caesar Larnaka Gençler Birliği olurken, diğer 2 takım da UniLig’de mücadele eden DAÜ ile GAÜ olacak.Turnuvanın Larnaka Gençler Birliği’nin 90. Yılı anısına düzenleneceği ve isminin de “90. Yıl İskele Kupası” olacağı belirtildi.Turnuvanın maçları 14 Aralık’ta saat 18:00’de Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile GAÜ arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Aynı gün saat 20’de ise turnuvanın ikinci Maçı DAÜ ile Soyer Spor Kulübü arasında oynanacak.İlk günkü müsabakaların mağlupları 16 Aralık Cumartesi günü saat 18’de 3.’lük maçı için parkede olacak. İlk günün galipleri ise “90. Yıl İskele Kupası” şampiyonluğu için 16 Aralık Cumartesi saat 20’de parkede olacak. Tüm Maçlar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.Turnuvanın tüm maçlarının Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlanacağı ve turnuvanın ödüllerini ise Devlet ve hükümet yetkililerinin vereceği belirtildi.