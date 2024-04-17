23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Basketbol Şenliği 20 Nisan Cumartesi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Basketbol Federasyonu, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek şenliğe KKTC İlkokulları basketbol takımlarının yanı sıra Basketbol Federasyonu’nabağlı kulüplerin U 10 takımları katılacaklar.

Organizasyon 20 Nisan Cumartesi sabahı saat 09.00’da NEU Ra 25 Spor Salon’nda gerçekleşecek ve ayni gün saat 14.00’de katılan tüm çocuklara sertifikalarının verilmesi ile tamamlanacak.

Basketbol Şenliği BRT 1’den naklen yayınlanacak.