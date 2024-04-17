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Oto tamirhanesi kundaklandı 17 araç yandı

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Oto tamirhanesi kundaklandı 17 araç yandı
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Güney Kıbrıs'ta bir oto tamirhanesi kundaklandı.
Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre, Lefkoşa'daki tamirhanenin avlusunda bulunan bir araçta dün sabah 05.30’da başlayan yangının hızla yayılması sonucu 11 araç tamamen yandı, 5 araç hasar gördü.
Yangına, 4 itfaiye aracıyla müdahale eden itfaiye ekiplerinin kundaklama emareleri saptadığı belirtildi. Polis, olayla ilgisi olduğundan şüphelendiği 44 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.
 
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