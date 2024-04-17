Oto tamirhanesi kundaklandı 17 araç yandı

Güney Kıbrıs'ta bir oto tamirhanesi kundaklandı.

Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre, Lefkoşa'daki tamirhanenin avlusunda bulunan bir araçta dün sabah 05.30’da başlayan yangının hızla yayılması sonucu 11 araç tamamen yandı, 5 araç hasar gördü.

Yangına, 4 itfaiye aracıyla müdahale eden itfaiye ekiplerinin kundaklama emareleri saptadığı belirtildi. Polis, olayla ilgisi olduğundan şüphelendiği 44 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

