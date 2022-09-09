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Basketbol hakemlerimiz Konya’da eğitimde

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Basketbol hakemlerimiz Konya’da eğitimde
KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile sürdürdüğü verimli işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda TBF tarafından Türkiye’nin Konya şehrinde düzenlenen B Klasman Hakem ve Hakem Değerlendirici Semineri’nde KKTC Basketbol Federasyonu’ndan 3 hakem yanında 2 de hakem değerlendiricisi yer alıyor. Dün başlayan ve yarın tamamlanacak olan seminerde saha hakemleri İsmet Ünlüsoyer, Kaan Yatman ve Şerife Tıbık yer alırken, hakem değerlendiricisi olarak da Okan Kandıran ve Şefik Emre Coşkun bulunuyor.
 
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