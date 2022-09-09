Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında mücadele sürüyor

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup kategorileri ile TheCoffee Hane Cup kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan maçlarda ilgi oldukça iyi.

Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR 1.RAUND

Melisa İlkbahar – Vera Gazi (W.O.)

Beren Başaran – SofııaLutfullına (W.O.)

Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan 1-6 1-6

Sevinç Oğan – Deniz Abdullahoğlu 6-2 6-1

İlcem Su Mertkaya – Lara Onurlu 0-6 1-6

Meyra Eser – Deniz Günkan 3-6 0-6

EnraÇakartaş – Servet Tel 6-2 6-1

İrem Özen – Almira Akşahin 1-6 0-6

16 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND

Kaya Halkseven – Hüseyin Mermercioğlu 6-1 6-0

Halil Halilcik – Rüzgar Vural (W.O.)

Akay Ali Sağkanat – Aras Çelik 6-7 4-6

Enver Ada Gençel – Batur Evre 4-6 4-6

Cemal Konuklu – Toprak Altuntaş 1-6 6-4 7-5

Abdullah Oğuz El Erian – Bora Erin 1-6 0-6

Toprak Berkol – Konstantin Kan 6-0 6-4

YENİ BAŞLAYAN ÇİFT ERKEKLER – 2.RAUND

Mehmet Özçaylı - Mustafa Yüksel / Buğra Öker - Bertuğ Korucu 6-7 3-6

Savaş Duman - Özgür Turcan / MatinRezavi - Amirhossainİdali 6-2 6-2

Eral Erdal - Mete Feridun / Tuna Veysi - Gültekin Çizgen 7-6 4-6 10-5

Ali Tüzünkan - Kutay Ramiz / Erhan Akyüz - Metin Poslu (W.O.)

