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Basketbol hakem eğitim kursu tamamlandı

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Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla düzenlediği ilk eğitim kursu tamamlandı

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Basketbol hakem eğitim kursu tamamlandı
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Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Attila Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi’nin ilk eğitim kursu tamamlandı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan hakem eğitim kursuna toplam 30 hakem adayı katıldı. Eğitimin ilk oturumunda MHK Eğitmeni Okan Kandıran yer alırken, katılımcıların tümüne özel olarak hazırlanan ajandalar takdim edildi.
İki günlük sürede MHK’denRamadanBüyükel yanında ülkemizin deneyimli hakemleri Nusret Sırdar, Ahmet Maslakçı ve Tugay Yazgan eğitim veren diğer isimler oldu.Eğitimin tamamlanması sonrasında 22 saha hakemi adayı, sınava alındı. Geriye kalan 8 masa hakemi adayı da bugün sınava girecek.
 
 
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