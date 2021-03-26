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Yarköy genel kurulu yapılıyor

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Yarköy genel kurulu yapılıyor
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Spor Kulübünde geçtiğimiz hafta ertelenen olağan genel kurul bugün yapılacak.
Yarköy Spor Kulübünden olağan genel kurul ile ilgili yapılan açıklamada, “20 Mart tarihinde sosyal mesafe korunarak yapılan genel kurulumuz, üye sayısının yeterli çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle bir hafta sonra 27 Mart 2021 tarihinde Cumartesi saat 14:00’teYarköy Spor Kulübünde yapılmak üzere ertelenmişti.
Olağan genel kurul sonrasında 2 yıl görev yapacak başkan ve başkanın oluşturacağı yeni yönetim kurulu seçilecek.”
 
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