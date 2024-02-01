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Basketbol Federasyonu, Töre’den destek istedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret eden Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, göreve yaklaşık bir ay önce geldiğini belirterek, sıkıntılarının çözümü noktasında Başkan Töre’den destek istedi

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Basketbol Federasyonu, Töre’den destek istedi
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Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve Asbaşkan Ahmet Karaoğlan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu  Töre’yi ziyaret etti.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, göreve yaklaşık bir ay önce geldiğini belirterek, sıkıntılarının çözümü noktasında Başkan Töre’den destek istedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, yeni seçilen yönetime tebriklerini iletti, KKTC’nin sporun her alanında dar imkanlar ile çalıştığına dikkat çekti.
Eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetin üzerine düşeni yapacağını kaydeden Başkan Töre, devletin sporun her alanına da destek vermesi gerektiğini belirtti.
Töre, tüm spor branşlarına eşit mesafede olduğunu ifade ederek, “gençlerin kötü alışkanlık kazanmasının önüne ancak böyle geçilir” dedi.
 
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