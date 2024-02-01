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Vakıflar, Bursa’da kader maçına çıkıyor

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Vakıflar, Bursa’da kader maçına çıkıyor
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligdeki kaderini belirleyecek maçta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 2 galibiyet 8 mağlubiyetle 12 puanla yedinci sırada yer alan Vakıflar Tekerlekli Sandalye takımı, 10 puanla sekizinci ve son sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 3 Şubat Cumartesi günü Kıbrıs saati 11.00’de kritik bir maça çıkacak.
Vakıflar ligin ilk yarısında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 70-58 mağlup etmişti.
 
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