Vakıflar, Bursa’da kader maçına çıkıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligdeki kaderini belirleyecek maçta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 2 galibiyet 8 mağlubiyetle 12 puanla yedinci sırada yer alan Vakıflar Tekerlekli Sandalye takımı, 10 puanla sekizinci ve son sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 3 Şubat Cumartesi günü Kıbrıs saati 11.00’de kritik bir maça çıkacak.

Vakıflar ligin ilk yarısında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 70-58 mağlup etmişti.

