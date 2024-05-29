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Basketbol Büyük Erkek Ligine yeni takım:ADASpor

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Basketbol Büyük Erkek Ligine yeni takım:ADASpor
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KKTC Baskletbol Liglerinde alt yapılarda mücadele eden Mağusa'nın Basketbol kulübü ADA Spor Başkanı Ercan Beşerler 2024-2025 Basketbol sezonunda Büyük Erkekler ligine gireceklerini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs TV'de Tahir Topaloğlu'nun yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 5. Periyot programında açıklamalarda bulunan Ercan Beşerler, Uğur Kaya ile managerplayer koç olarak anlaştıklarını ve önümüzdeki sezon ligde olmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Başkan Ercan Beşerler takımın mevcut U20 takımı ile DAÜ ve ALÜ'de oynayan oyunculardan oluşturmayı planladıklarını bununla ilgili de oyuncularla görüşmeler yaptıklarını da açıkladı.
ADA Spor halen KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen alt yapı liglerinden U20,U18,U16 ve U14 liglerinde aktif olarak katılıyor.
 
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