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Özgür Adımlar, yarı finalist

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Hentbolda Federasyon Kupası erkekler ön eleme maçı oynanırken, Levent’i eleyen Özgür Adımlar, Gençlik Gücü’nün rakibi oldu

Özgür Adımlar, yarı finalist
Hentbolda Federasyon Kupası erkekler ön eleme maçı oynandı. 5 takımın mücadele ettiği kupada yarı final eşleşmeleri de netleşti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ön eleme maçında Özgür Adımlar Hentbol ile Levent hentbol erkek takımları karşı karşıya geldi.Baştan sona kıyasıya çekişmeye sahne olan mücadelede tur atlayan takım yarı finalde Gençlik Gücü’nün rakibi olacaktı. Bunu başaran Özgür Adımlar hentbolcuları oldu.
İlk devresi 17 – 10 Özgür Adımlar üstünlüğünde biten maçta, Levent erkekleri mücadeleyi maç sonuna kadar pes etmeden sürdürdü. Skor farkının kapandığı son bölümde Özgür Adımlar hentbolcularının etkili hücumları galibiyeti getirdi.Mücadeleyi 25 – 21 kazanan Özgür Adımlar hentbol takımı, 27 Mayıs’ta oynanacak yarı finallerde GG’nin rakibi oldu.
Hentbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda ön eleme maçı 28 Mayıs Cuma günü, kadınlar yarı final maçları ise 3 Haziran’da oynanacak.
Erkekler Hentbol Federasyon Kupası Yarı final programı şöyle:
27 Mayıs Perşembe:
Atatürk Spor Salonu
Saat 18.30: Özgür Adımlar-GG
Saat 20.00: MGA-UKÜ
 
 
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